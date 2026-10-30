Düzce'de sobadan çıkan yangın Feyzullah Avağ'a ait evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Düzce'de sobadan çıkan yangın Feyzullah Avağ'a ait evi kullanılamaz hale getirdi

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Düzce\'de sobadan çıkan yangın Feyzullah Avağ\'a ait evi kullanılamaz hale getirdi
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Düzce\'de sobadan çıkan yangın Feyzullah Avağ\'a ait evi kullanılamaz hale getirdi
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Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde Feyzullah Avağ'a ait tek katlı evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de sobadan çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Feyzullah Avağ'a ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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