Serinlemek için suya giren çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü - Son Dakika
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Serinlemek için suya giren çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü

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Düzce'de Uğur Suyu'nda serinlemek için suya giren 14 yaşındaki V.D.Y. suda kayboldu. Babasının çıkardığı çocuk, sağlık ekiplerinin 20 dakikalık kalp masajı sonucu hayata döndürüldü.

Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu Uğur Suyu'nda serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk, ekiplerin 20 dakikalık kalp masajı ile hayata döndü.

Olay, Beyköy Kaledibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Belediyesi su regülatörlerinde serinlemek amacıyla suya giren çocuklardan V.D.Y. (14), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çocuğunun suda kaybolduğunu fark eden baba S.Y., oğlunu bulmak için suya girdi. Baba, oğlu V.D.Y.'yi yaklaşık 15 dakikalık arama çalışmalarının ardından sudan baygın halde çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan çocuğa müdahale ederek yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu çocuk yeniden hayata döndürüldü. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.D.Y. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çocuk, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için suya giren çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü - Son Dakika

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