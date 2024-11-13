Düzce'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Düzce'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı

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Düzce’nin Eminaçma köyünde meydana gelen yangında bir tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve jandarma inceleme başlattı.

13.11.2024 00:22  Güncelleme: 00:26
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Düzce'de tek katlı ev alev topuna döndü

DÜZCE - Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Yangın neticesinde ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eminaçma köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.A.'ya ait evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürdü. Yangın ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı - Son Dakika

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