Düzce'de tır ve kar kürüme aracı çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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Düzce'de tır ve kar kürüme aracı çarpıştı: 2 ölü

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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada, tır ile kar kürüme aracı çarpıştı. İki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

11.02.2025 10:06
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde çarpışan tır ve kar kürüme aracı köprüden uçtu, kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti. Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul yönüne giden Metin Çakmak (50) idaresindeki 74 DE 080 plakalı demir yüklü tır, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Recep Gülaçtı (49) idaresindeki 06 BJY 431 plakalı karayolları tuzlama aracına çarptı.

HER İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce\'de tır ve kar kürüme aracı çarpıştı: 2 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de tır ve kar kürüme aracı çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Görkem Gür:
    Allah rahmet eylesin 3 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    çok tuhaf çok enteresan 0 1 Yanıtla
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