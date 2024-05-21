Düzce'de Trafik Denetimleri: 132 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimleri: 132 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce\'de Trafik Denetimleri: 132 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural tanımayan sürücülere geçit verilmiyor. Denetimler sonucunda 12 bin 655 araç kontrol edilirken 132 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı gibi kurallara uymayan sürücülere yönelik işlemler yapıldı. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

21.05.2024 08:20
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 12 bin 655 araç kontrol edilirken 132 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 13 – 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 12 bin 655 araç, 638 motosiklet, 155 okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 156 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 19 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 132 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Trafik Denetimleri: 132 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Trafik Denetimleri: 132 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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