Düzce'de Trafik Kazaları: 22 Ölü 1930 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Kazaları: 22 Ölü 1930 Yaralı

Düzce\'de Trafik Kazaları: 22 Ölü 1930 Yaralı

2024'te Düzce'de 1215 trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetti, 1930 kişi yaralandı.

20.11.2024 13:53
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Düzce'de 2024 yılı içerisinde bin 215 trafik kazasında 22 kişinin hayatını kaybettiği bin 930 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarında olan D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de 2024 yılı Ekim ayında 148 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 124 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 213 kişi ise yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise toplam bin 215 yaralamalı ve ölümlü, bin 86 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken bin 930 kişi ise yaralandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Trafik Kazaları, D-100 Karayolu, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Trafik Kazaları: 22 Ölü 1930 Yaralı - Son Dakika

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