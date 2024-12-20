Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

3.Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 155 adet Extacy, 75 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonları sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce merkez Aziziye Mahallesi'nde yapılan operasyonda 2 şüpheliden; 155 adet Extacy, 75 gram Skunk maddesi ve çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şahısların uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 TL nakit para ile 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Şüpheli şahıslar C.T. ve Ö.F.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE