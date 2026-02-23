Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 67 Gözaltı

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 67 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla son bir haftada icra edilen operasyonlarda 65 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 67 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 113 adet sentetik ecza, 254 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 248 gram bonzai, 64 adet kenevir tohumu, 473 gram skunuk, 12 adet payp ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - DÜZCE