Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcısına düzenlenen baskında 300 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

27.02.2025 16:22
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın evine baskın düzenlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 parça halinde toplam 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para, 1 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen bonzai hammaddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen defter parçaları ele geçirildi. 12 suç kaydı bulunan şüpheli M.B. (50), uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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