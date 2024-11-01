Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Tutuklama

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan M.A.C. (44) isimli şahsın aracında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 55 gram metamfetamin ve 5 gram sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi.

Şüpheli M.A.C. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE