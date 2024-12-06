Düzce'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Düzce\'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Çilimli'de jandarma, M.Ö.'nün evinde 650 gram esrar ve silah buldu.

06.12.2024 11:42
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 650 gram kubar esrar, 56 adet kenevir tohumu, sarılmış 2 gram kubar esrar, tabanca ve tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi.

Düzce ili Çilimli İlçesi Yukarıkaraköy Köyünde ikamet eden M. Ö. isimli şahsın Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca takipli faaliyetler kapsamında geçmişte hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçundan suç kaydının olduğu tespit edilmiş ve şahsa yönelik istihbari çalışmalar yapılmıştır. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda şahsın Yukarıkaraköydeki ikametinde uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu tespit edilmiştir. KOM Şube Müdürlüğü narkotik tespit köpek unsuru uyuşturucu madde arama köpeği Eser ve bomba arama köpeği Alarm ile şahsın konutunda arama yapıldı. Aramada; 650 gram kubar esrar, 56 adet kenevir tohumu, sarılmış 2 gram kubar esrar, tabanca ve tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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