Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bin 910 araç, 712 motosiklet ve 15 servis kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3 bin 331 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 17 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı ve 145 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, hız kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlali, yayalara yol vermeme ve cep telefonu kullanma gibi kurallara uymayan sürücülere yönelik işlem yapıldı.

20.06.2024 12:52
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16 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimde 3 bin 331 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 145 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 10 bin 910 araç, 712 motosiklet, 15 servis kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 3 bin 331 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 17 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 145 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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