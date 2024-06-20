Düzce'de yapılan denetimde binlerce araç sürücüsüne ceza uygulandı

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16 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimde 3 bin 331 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 145 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 10 bin 910 araç, 712 motosiklet, 15 servis kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 3 bin 331 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 17 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 145 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı. - DÜZCE