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Düzce'de yapılan şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan şok denetimde 117 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 2 lira ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma gibi ihlaller tespit edildi.

11.01.2024 - 02:51,
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Şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince yapılan şok denetimde 117 araç sürücüsüne 278 bin lira ceza yazıldı.

Düzce'de polis ekiplerince şok denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Körpeşler Mahallesi'nde yeni açılan bağlantı yolu çıkışında polis ekiplerince şok denetim yapıldı. Bağlantı yolundan gelen araçlar üzerinde yapılan denetimde 512 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz belge ile araç kullanma, sahte plaka ve sahte ruhsat ile araç kullanma, emniyet kemeri takmama, araç üzerinde teknik donanım değişikliği yapma ve ışık donanımında değişiklik yapma gibi unsurlardan ötürü 117 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 2 lira ceza yazıldı. Ayrıca 11 araç ise trafikten men edildi.

Düzce\'de yapılan şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı
Kaynak: İHA
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Düzce, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yapılan şok denetimde 278 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika
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