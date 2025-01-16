Düzce\'de Yasaklı Caddeye Giren 16 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler

-Yarım saatte 16 motosiklet sürücüsü ceza yedi

DÜZCE - Düzce kent merkezinde Zabıta ve Polis ekipleri, motorlu araçların girmesi yasak olan İstanbul Caddesi'nde denetim yaptı. Yarım saatlik denetimde 16 motosiklet sürücüsüne 15 bin 888 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri ile birlikte İl Trafik Komisyonu kararı kapsamında motosikletlilerin girmesinin yasak olduğu İstanbul Caddesi üzerinde denetim yaptı. Yarım saat içinde caddede yayaların hareketini de tehlikeye atacak şekilde ilerleyen 16 motosiklet sürücüsüne cezai yaptırım uygulayan ekipler, Karayolları Trafik Kanununun 47/1c maddesine istinaden 993'er TL idari para cezası düzenledi.

İstanbul Caddesi üzerinde bulunan mobil elektronik denetleme sistemiyle de caddedeki hareketliliğin kayıt altına aldığını sürücülere hatırlatan ekipler, gece gündüz fark etmeksizin mobil elektronik denetleme sistemi tarafından da cezai yaptırım ile karşılaşabileceklerini belirtti. Ekipler, İstanbul Caddesi'nin sadece yayaların kullanımına açık olduğunu, bir kısmının sadece bisikletliler için düzenlendiği ve caddeye motorlu araç girmesinin tehlike oluşturacağının altını çizdi.