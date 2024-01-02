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Düzce'de yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza yazıldı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza yazıldı

Düzce'de emniyet ekipleri tarafından yılın son haftasında gerçekleştirilen denetimde 2 bin 820 araç sürücüne 4 milyon 656 bin 101 TL ve 3 okul aracına bin 293 TL ceza yazıldı. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Düzce\'de yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza yazıldı
02.01.2024 - 09:40,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de emniyet ekipleri tarafından yılın son haftasında gerçekleştirilen denetimde 2 bin 820 araç sürücüne 4 milyon 656 bin 101 TL ve 3 okul aracına bin 293 TL ceza yazıldı.

Düzce'de trafik kazalarının azaltılması için polis ekiplerinin şok denetimleri devam ediyor. Bu dahilde, 25-31 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, sürücü belgesi kullandığı araca yetersiz gelen, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Uygulamalarda 12 bin 758 araç, 86 motosiklet, 78 okul servisi denetlendi. 7 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 100 araç trafikten men edildi.

2 bin 820 araç sürücüsüne toplamda 4 milyon 656 bin 101 lira, 3 okul servisine bin 296 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne ceza yazıldı - Son Dakika
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