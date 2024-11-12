12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümü: Deprem saatinde sirenler çalındı
DÜZCE - 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı.
Düzce Valiliği ve AFAD iş birliğinde depremin 25. yılı dolayısıyla itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Anıtpark Meydanı'nda toplandı.
Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce Depremi'nin 25. Yıl Dönümü Anması - Son Dakika
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