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Düzce Emniyet Müdürlüğü, gençleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı - Son Dakika
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Düzce Emniyet Müdürlüğü, gençleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılıksız burs vaadi ile dolandırıcılık olaylarına karşı gençleri uyardı. Sahte internet sitelerine yönlendiren asılsız içeriklere dikkat çeken polisler, vatandaşları bu tür oltalama amaçlı içeriklere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü, gençleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
27.01.2024 - 09:52,
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılıksız burs vaadi ile dolandırıcılık olaylarına karşı gençleri uyardı.

Polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarmaya devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda karşılıksız burs gibi vaatlerle sahte internet sitelerine yönlendiren asılsız içeriklere dikkat çekti. Polisler "Bu tür oltalama amaçlı içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinde kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmayın" uyarısı yaptı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce Emniyet Müdürlüğü, gençleri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı - Son Dakika


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