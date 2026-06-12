2026\'nın ilk 5 ayında bin 908 işyeri denetlendi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2026'nın ilk beş ayında işyeri, pazaryeri, çevre ve ulaşım alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerle kent düzeninin korunmasına katkı sağladı. Söz konusu dönemde bin 908 işyeri denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi sınırları içerisinde kamu düzenini sağlamak, şehir estetiğini korumak, halk sağlığını gözetmek ve belediye mevzuatına uyulmasını denetlemek amacıyla görev yapan Zabıta Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan döneme ilişkin faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Zabıta Amirliği birimi tarafından yılın ilk beş ayında toplam bin 908 işyeri denetimi gerçekleştirildi. Beyaz Masa, telefon ve sözlü başvurular yoluyla iletilen 2 bin 339 şikayet değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Denetimler kapsamında 112 idari yaptırım para cezası uygulanırken, 391 tespit tutanağı düzenlendi.

İşyeri Ruhsat Servisi tarafından 908 işyerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi yapıldı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 391 işyeri hakkında tutanak düzenlenirken, 389 işyeri ruhsatlandırıldı. Beyan üzerine ticari faaliyetlerini sonlandıran 39 işyerinin ruhsatı iptal edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 85 işyeri mühürlenirken, 396 işyeri hakkında belediye encümenine sevk işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca diğer kurum ve birimlerle toplam bin 236 resmi yazışma yapıldı.

Pazaryerlerinde sıkı takip

Semt pazarlarında düzenin sağlanması, esnafın kurallara uygun faaliyet göstermesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü, pazaryerlerinde faaliyet gösteren bin 380 tezgah sahibi esnafı düzenli olarak kontrol etti. Bu süreçte 221 esnafa tezgah tahsisi yapılırken, 36 tezgahın belediyeye devri gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 33 esnafa cezai işlem uygulanırken, yönetmelik hükümlerine aykırı davranan 12 esnafın tezgahı iptal edildi. Ayrıca 978 ölçü ve ayar denetimi gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü Yazı İşleri Servisi tarafından 582 CİMER başvurusu sonuçlandırılırken, 60 dosya encümene sevk edildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kent düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; yerlere çöp atılmasıyla ilgili 22, hava kirliliğine yönelik 63 ve çevresel gürültü konusunda 135 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca 92 ilan, reklam ve tabela kontrolü yapılarak, toplam 87 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra 105 işyerinde çevre denetimi gerçekleştirildi.

Trafik ve ulaşım denetimleri devam etti

Trafik düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarını da sürdüren Zabıta Müdürlüğü, trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirdiği 10 ayrı denetimde kurallara aykırı şekilde bu alanlara giren sürücülere cezai işlem uyguladı. Ayrıca diğer kurum ve birimler tarafından yürütülen çalışmalara yönelik 57 denetime iştirak etti. Düzce Belediyesi Ulaşım Amirliği tarafından ise bin 700 S plaka ve 330 T plaka işlemi gerçekleştirilerek takibi yapıldı. Bunun yanında 9 S plaka, 7 T plaka ve 15 halk otobüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beyaz masa'ya 86 binin üzerinde başvuru

Vatandaşlarla belediye arasında önemli bir iletişim köprüsü oluşturan Beyaz Masa birimine, yılın ilk beş ayında toplam 86 bin 587 başvuru ulaştı. Birim tarafından 60 bin 164 çağrının sisteme kaydı yapılırken, 27 bin 108 çağrıya geri dönüş sağlandı. Gelen talep ve başvurular ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirilerek süreçlerin takibi ve kontrolü gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi kontrolünde bulunan 8 farklı noktada 24 saat esasına göre güvenlik hizmeti veren Zabıta Müdürlüğü, beş aylık süreçte meydana gelen 63 adli ve idari olayın kolluk kuvvetlerine intikal ettirilmesini sağlayarak kamu güvenliğine katkıda bulundu. - DÜZCE