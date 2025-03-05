Ece Gürel İçin Kayıp Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Ece Gürel İçin Kayıp Arama Çalışmaları

Kaybolan mimar Ece Gürel'i bulmak için 291 kişi ve 8 köpekle arama çalışmaları devam ediyor.

05.03.2025 19:16
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Kayıp Ece Gürel toplam 291 personelle aranıyor

8 kadavra iz köpeğinin de katıldığı çalışmalarda gölete dalan balık adamlar dip taraması yaptı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 291 personel ve 8 kadavra iz takip köpeği, İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmalarına katılıyor. Öte yandan kayıp mimar için su altında da arama yapıldı.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadın için arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları hem ormanın iç taraflarında hem de gölette sürüyor. Çalışmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimleri olarak toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeği ile AFAD, Jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 291 personel ve 8 adet kadavra iz takip köpeği katılıyor. Öte yandan gölete dalan balık adamlar, dip taraması yaptı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Belgrad, 3-sayfa, Yaşam, Mimar, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel İçin Kayıp Arama Çalışmaları - Son Dakika

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