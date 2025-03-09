Hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.
Belgrad ormanında kaybolan ve 4. gün sonunda ekiplerin çalışması sonucu bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürerken, yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Ece Gürel'in kaybolduğu 2 Mart Pazar günü Mecidiyeköy metro istasyonunu kullandığı görüldü. Turnikelerden geçen Ece Gürel'in yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ece Gürel'in Metro İstasyonu Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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