Eczanede yaşanan olayda kadın şahıs polis ekiplerine ve gazetecilere küfür etti

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Ortalığı birbirine kattı, yakalanınca küfür etti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eczanenin rafından iddiaya göre krem ve ilaçları alıp ücretini ödemeyen, eczacı kalfasını bıçakla tehdit eden kadın şahıs, yakalandığı polis ekiplerine zorluk çıkarırken, kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfür etti.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.D. eczaneye girip raflarda duran krem ve ilaçları çantasına koydu. Eczacı kalfasının çantasına koyduğu ürünlerin ücretini ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine F.D. eczacı kalfasını bıçakla tehdit edip eczaneden ayrıldı. Olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından polis ekipleri F.D. isimli kadını birkaç sokak ileride yakaladı. Karşısında polis ekiplerini gören kadın, zorluk çıkartarak polislere direndi. Ekipler uzun süre kadını sakinleştirmeye çalışsa da, F.D. isimli kadın zorluk çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan kadın, polis aracına bindirilerek karakola götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfür etti.