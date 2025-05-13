Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı - Son Dakika
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Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı

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Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın kızı Eda Taşpınar, Bebek'te objektiflere yakalandı. Trafik ışıklarında beklerken görüntülenmek istemeyen Taşpınar, yüzünü elleriyle gizlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sosyetik güzelin bu hali dikkat çekti.

13.05.2025 09:54
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Bronzluk denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir süredir yurtdışında olan sosyetik güzel Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönmüştü. Uzun süredir objektiflerden uzak bir hayat süren Eda Taşpınar önceki gün Bebek'ta kameralara yansıdı.

Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı

BAŞARILI OLAMADI

Taşpınar, görüntülenmemek için yüzünü elleriyle kapatmaya çalıştı. Hürriyet'in haberine göre, direksiyondaki arkadaşı gülümsemekle yetinirken, Eda Taşpınar panikle camı kapatarak kendisini gizlemeye çalıştı.

Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı

Gazetecilerin yönelttiği sorulara ise sessiz kalmayı tercih etti.

Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı
Eda Taşpınar\'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı

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Son Dakika 3.Sayfa Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman A:
    Çokta Yaprağımda. 21 0 Yanıtla
  • y k:
    Yaz geliyor desenize. Eskiden karpuz kabuğu denize düştüğünde yaz geldi denirdi, şimdi eda taşpinar bikini giydiğinde yaz geldi deniliyor. 7 1 Yanıtla
  • Xalo Osman:
    Kurgu değilse ben de bir şey bilmiyorum 5 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Kocası düşünsün. 2 0 Yanıtla
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