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Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi

Edirne'de gerçekleştirilen 'Narkogüç-45' operasyonunda tır dorsesinde yapılan aramada 77 paket halinde 109 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ve gümrük personelini tebrik ederek, ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirtti.

25.01.2024 - 01:18,  Güncelleme: 01:20
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Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç-45" operasyonunda tır dorsesinde yapılan aramada 77 paket halimde 109 kilogram kokain ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu, Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren polis ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister ulusal, ister uluslararası olsun, ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek" dedi.

Edirne\'de 109 kilogram kokain ele geçirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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