Edirne\'de yapılan operasyonda 12 terör örgütü üyesi yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda 10 FETÖ ve 1 PKK ile 1 DEAŞ şüphelisi olmak üzere 12 terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - EDİRNE