Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Uzunköprü'de jandarma 14 düzensiz göçmen yakaladı, kaçakçılık yapan bir şüpheli aranıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 14 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ağustos 2026 günü saat 17.40 sıralarında Çalıköy köyü mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmada 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 6'sının Irak, 2'sinin Fas ve 1'inin Mısır uyruklu olduğu belirlendi. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Araçtan göçmenleri indirip kaçtı

Öte yandan Uzunköprü ilçesine bağlı Demirtaş köyünde JASAT ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında bir araç içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre sonra ani fren yaparak duran sürücü, araçta bulunan 5 düzensiz göçmeni indirerek kaçmaya devam etti.

Ekiplerin çalışması sonucu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede aracın U.Ç. isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğu, aracın ise T.D. (2005 doğumlu) isimli şahsa kiralandığı ve şahsın organizatör olduğu tespit edildi. Araç tescil sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 211 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli T.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uzunköprü, Jandarma, 3. Sayfa, Göçmen, Edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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