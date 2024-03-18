Edirne\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni

Edirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Asker Hastanesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Edirne'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenklerin sunumu ile başladı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
Törende 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlik defterini imzaladı. Vali Sezer, bugünün Türk Milleti'nin vatanı bayrağı ve bağımsızlığı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı gün olduğunu aktardı.
Vali Sezer'in şehitlik defterindeki yazısında, "Çanakkale Zaferi'nin sene-i devriyesini, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale destanının bütün kahramanları ile aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Geri dönmeyi asla düşünmeyen kahramanların yazdığı destan olan Çanakkale'de Türk milleti topyekün ayağa kalkmış, istiklaline ve istikbaline göz koyan emperyalist güçlere karşı kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Milletimizin gönlünde müstesna yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliği için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu düşüncelerle "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin" 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.
Selimiye Camii din görevlisi Yusuf Serenli'nin Kur'an okumasının ardından İl Müftüsü Hasan Başoğlu, şehitler için dua okudu.
Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile gaziler katıldı.
Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören şehitliğin gezilmesinin ardından sona erdi. - EDİRNE
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