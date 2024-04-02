Edirne\'de 218 Kilogram Skunk İle İlgili Operasyon: 3 Gözaltı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan ve Türkiye'ye 218 kilogram Skunk koymak isteyen zahir tacirlerine düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüpheli bir tır aracı durdurularak dedektör köpeği destekli risk analizi yapıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan uluslararası uyuşturucu madde operasyonunda risk analizi yapılan tırda toplamda 218 kilogram skunk ele geçirildi.

Uluslararası zehir tacirliği yaptıkları öğrenilen Bosna Hersek uyruklu tır sürücüsü A.A. ile uyuşturucuyla sevkiyatıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheli E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE