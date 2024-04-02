Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan ve Türkiye'ye 218 kilogram Skunk koymak isteyen zahir tacirlerine düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüpheli bir tır aracı durdurularak dedektör köpeği destekli risk analizi yapıldı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan uluslararası uyuşturucu madde operasyonunda risk analizi yapılan tırda toplamda 218 kilogram skunk ele geçirildi.
Uluslararası zehir tacirliği yaptıkları öğrenilen Bosna Hersek uyruklu tır sürücüsü A.A. ile uyuşturucuyla sevkiyatıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheli E.S. ve M.S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de 218 Kilogram Skunk İle İlgili Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Samsun'da piyasaya sahte para sürmek suçundan hakkında dava açılan bir kişi yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Olay yerine 32 ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirildi.
Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, M.K'nın evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram toz esrar bulundu. Operasyon sonucunda M.K gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 120 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 24 bin 632 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı.
Başakşehir'de bulunan okul inşaatında işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangına polis TOMA'sı müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı. Zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Zanlının, cinayetin ardından kuyumcu dükkanını da soyduğu tespit edildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün içinde bulunan kovanlar yola saçıldı ve binlerce arı serbest kaldı. Arıların tehlikeli olması nedeniyle kaza yerine kimse yaklaşamadı. Kaza yerine gelen arıcılar, özel kıyafetler giyerek arı kovanlarını topladı ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yaşındaki Savannah Graziano, babası tarafından kaçırıldıktan sonra polislere doğru kaçarken vurularak öldürüldü. Babası Anthony John Graziano, daha önce kızının annesini öldürmüştü. Polislerin yanlışlıkla kızı vurduğu, taktik ekipman giydiği için olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak, yayınlanan görüntülerde kızın silahsız olduğu görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?