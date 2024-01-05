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Edirne'de 9 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Edirne'de 9 organize suç örgütü çökertildi

Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 9 suç örgütü çökertildi. Asayiş olaylarında ise yüzde 96 oranında aydınlatma sağlandı.

Edirne\'de 9 organize suç örgütü çökertildi
05.01.2024 - 23:01,
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Edirne'de 9 organize suç örgütü çökertildi

EDİRNE - Edirne'nin kanayan yarası haline gelen 9 organize suç örgütü çökertilerek, asayiş olaylarında işlenen suçlarda ise yüzde 96'lık bir aydınlanma yaşandı.

Edirne'de adeta geçmiş yıllarda kanayan yara haline gelen Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde 9 suç örgütü çökertildi. 2023 yılında organize suç örgütlerine karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, organize suç örgütlerine karşı başarılı bir şekilde yürütülen çalışmaların yeni yılda da devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Vali Sezer, Kaçakçılıkla ilgili olarak 473 şüpheli gözaltına alındığını ve asayiş suçlarında ise kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 96 oranında aydınlatma olduğunu ifade etti.

"3 bin 892 aranan şüpheli yakalandı"

Edirne'de organize suç örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla mücadelenin devam ettiği belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, "Organize suç örgütleriyle ilgili olarak hem yerelde hem de ulusal diyebileceğimiz çapta 9 organize suç çetesine yönelik olarak işlem yapıldı ve bunlar çökertildi. Kaçakçılıkla ilgili olarak 473 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş suçlarında da özellikle mala karşı işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 96 oranında aydınlatma söz konusu ve suç işleyip aranan şahıslarla ilgili olarak çok büyük çalışmalar yapıldı ve 3 bin 892 kişi bu aranan şahıslardan, adli makamlara sevk edilmek üzere yakalandı. Narkotik suçlarla ilgili olarak ilimiz hem sınır ili olması hem de İstanbul gibi metropol bir şehre yakın olması, özellikle uyuşturucuda ticaretinden ziyade kullanıcı sayısında da bir yükselme var. Bununla ilgili olarak da önemli çalışmalar yapıldı ve 1567 kişiye işlem yapıldı uyuşturucuyla ilgili. 116 kilogram kubar esrar ve adet olarak çok miktarda sentetik ecza dediğimiz uyuşturucular ele geçirildi. Bu konuda da önemli bir yol kat edilmiş durumda" dedi.

Toplantıya, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Özel İdaresi Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 9 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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