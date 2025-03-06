Edirne'de Aranan Hükümlü Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde hakkında 26 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Z. tutuklandı. - EDİRNE