Edirne'de Boğulan Çocuk Toprağa Verildi

Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi
EDİRNE - Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Edirne'de serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde dün boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın naaşı bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Karafidan'ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldığı cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
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