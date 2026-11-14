Kapıkule Sınır Kapısı\'nda tır aramasında 187 tabanca ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır aramasında 187 tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de silah ticaretine yönelik çalışma yürüten KOM ve İstihbarat Şube ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule'ye gelen bir tırı aradı. Araçta 187 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler bulundu, tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan aramada 187 adet tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirildi.
SİLAH TİCARETİ ÇALIŞMASINDA ORTAYA ÇIKTI
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince silah ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule mevkisine gelen tırda yapılan aramalarda 187 adet tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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