Edirne'de Duba ve Tabela Uygulaması - Son Dakika
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Edirne'de Duba ve Tabela Uygulaması

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Edirne'de polis ve zabıta, izinsiz duba ve tabelaları topladı, trafik akışını güçlendirdi.

07.11.2024 13:53
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Edirne'de polis ve zabıta ekiplerinden duba uygulaması

Araç parkına engel tabela, duba ve engellere yönelik uygulama yapıldı

EDİRNE - Edirne'de polis ve zabıta ekiplerince izinsiz konulan tabela, duba ve engellere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve zabıta ekiplerince, il genelinde taşıt ve karayolu üzerine araç parkını, trafik akışını ve yayaların seyrini güçleştirecek şekilde izinsiz konulan tabela, duba ve engellere yönelik uygulama yapıldı.

Bostanpazarı, Kırmızı Gül Caddesi, Uzun Kaldırım Caddesi, Ayşekadın, Kıyık Caddesi, Eski İstanbul Caddesi, İki Kapılı Han Caddesi, Maarif Caddesi, Hükümet Caddesi ve Atatürk Bulvarı olmak üzere yapılan uygulamaya 2 ekip katıldı.

Duba, tabela, taş, reklam levhaları, teneke kutular, masa, sandalye ve çiçek saksıları gibi materyallerle yol kenarında trafik akışını ve yayaların seyrini güçleştirecek şekilde izinsiz konulan engeller toplatıldı.

Güzergahlardaki esnaf ve işyeri sahiplerine de uyarı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Duba ve Tabela Uygulaması - Son Dakika

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