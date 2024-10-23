Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kapıkule sınır kapısında, 18 düzensiz göçmen gizli bölmede bulundu, sürücü gözaltına alındı.

23.10.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kapıkule sınır kapısından geçen bir kamyonetteki 18 düzensiz göçmenin Avrupa hayalleri komşu gümrüğünde sona erdi. Polonya plakalı aracı ile Türkiye'ye gelen Bulgaristan vatandaşı sürücü, aracın gizli bölmesine koyduğu 18 düzensiz göçmen ile Kaptan Andreevo sınır kapısında gözaltına alındı.

Bulgaristanlı 23 yaşındaki şahsın kullandığı Polonya plakalı kapalı kasa bir kamyonet, Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra Bulgaristan giriş noktasına geldi. Sınır polisi, aracın yasa dışı göç şüphesiyle arandığını ve kamyonun sınır polisi memurları tarafından x ray kontrolü için yönlendirildi, buradaki kontrollerde canlı unsurlar görüldü.

Gümrük yetkilileriyle birlikte yapılan incelemede kargo bölümünün çift katlı zemininde ve duvarında önbellekler bulundu. İçlerinde farklı yaşlardan olan 18 düzensiz göçmenin gizlendiği ortaya çıktı. Aracın zemin bölgesine gizlenen göçmenler ve sürücü gözaltına alındı. Yakalama ile ilgili çalışmalar devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, Göçmenler, Politika, 3-sayfa, Göçmen, edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.