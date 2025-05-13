Edirne'de operasyonda yakalanan 18 göçmenden bazıları gazetecileri görünce 'yakışıklı' görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 göçmenin ve araç sürücüsünün yakalandığı operasyonda ilginç anlar da yaşandı.
Göçmenlerden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti. Saçlarını tarayan ve kameralara poz veren göçmenlerin bu hareketi dikkat çekti.
Organizatörlük iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete getirilirken, göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Göçmenlerden İlginç Anlar - Son Dakika
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