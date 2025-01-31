Edirne\'de Gümrükte 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türk minibüsünde yapılan aramada 11 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Türk uyruklu şoför Y.Y.'nin, minibüsle Almanya'dan Türkiye'ye hayvan yemi ve ilacı götürdüğünü beyan etmesi üzerine Bulgar gümrük görevlileri, aracı X-ray muayenesine yönlendirdi. Yapılan taramada beyan edilen yükün dışında araçta farklı yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine ayrıntılı arama için araç beklemeye alındı.

Paketleri sahaya attı

İncelemeyi beklerken sürücünün şüpheli bir şekilde araçtan paket atarak hareket ettiği görüldü. Paketlerin, saha uyuşturucu testinde esrarla reaksiyona giren kuru çimenimsi bir madde içerdiği tespit edildi. Toplam brüt ağırlığı 11 kilo 420 gram olan 10 adet vakumlu poşet torba içinde esrar ele geçirildi. Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı nezaretinde gümrük müfettişince yürütülen soruşturmada Türk vatandaşı sürücü Y.Y. gözaltına alındı. - EDİRNE