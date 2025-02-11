Edirne'de İtfaiyeyi Durduran Polislere Soruşturma

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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Biri ağır iki kişi yaralandı

Edirne'de akıllara durgunluk veren olayda 2 polise soruşturma başlatıldı

EDİRNE - Edirne'de bir kişinin hayatını kaybettiği yangına giden itfaiye ekibini durdurarak, 'Halk rahatsız oluyor siren çalmayın' diyen ve itfaiye ekibinin yangına müdahalesini geciktiren iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yaşanan olay yürekleri dağlarken, sonradan ortaya çıkan bir gerçek ise pes dedirtti. Yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin, "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği ortaya çıktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.