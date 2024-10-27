Edirne\'de Kaza: Sürücü Sıkıştı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil, ardından aydınlatma direğine ve elektrik trafosuna çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Menderes Sokak'tan ana yola çıkmak isteyen araca, 19 Mayıs Caddesi'nde seyreden T.G. idaresindeki 22 ADS 299 plakalı otomobil sağ tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 ADS 299 plakalı otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine ve elektrik trafosuna çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü T.G, sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan diğer aracın sürücüsünün bulunması için çalışma başlatarak, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - EDİRNE