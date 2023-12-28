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Edirne'de Kerpiç Ev Çöktü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Edirne'de Kerpiç Ev Çöktü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtuldu

Edirne'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir kerpiç ev çöktü. Evden gelen sesleri duyan Saliha Yerdurmaz, çöken evin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmadığı belirtildi.

Edirne\'de Kerpiç Ev Çöktü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtuldu
28.12.2023 - 23:35,
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Edirne'de yaşadığı kerpiç evden ses çıkınca dışarıya çıkan yaşlı kadın, çöken evin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tahtalı Çeşme Sokak'ta bulunan kerpiç bir ev çöktü. Evden sesler gelmesi dışarı çıkan Saliha Yerdurmaz (60), çöken evin altından kalmaktan kıl payı kurtulurken, büyük şok yaşadı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan kimse olmadığı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kerpiç Ev Çöktü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtuldu - Son Dakika


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