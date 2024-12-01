Edirne'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı

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Edirne'de, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu kapsamında polis denetimi yapıldı.

01.12.2024 18:50
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Edirne'de polis ekiplerinden kış lastiği uygulaması

Zorunluluk başladı, ekipler harekete geçti

EDİRNE - Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması sebebiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince uygulama yapıldı.

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Yaşanan kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı.

Selimiye Meydanı önündeki cepte gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Uygulamalarda, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırdığı görüldü.

Trafik ekipleri, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederek, lastik değişimi yaptırmayanlara da uyarıda bulundu. Uygulamada 219 araç kontrol edildi, kış lastiği takmadığı belirlenen 3 ticari araca cezai işlem uygulandı.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek.

Edirne\'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı
Kaynak: İHA

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