Edirne'de Kontrolden Çıkan Araç Kazaya Neden Oldu

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Kontrolden çıkan TOFAŞ marka otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı kamerada

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarparken, kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

İddiaya göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Lise Sokak'tan Hastane Caddesi'ne çıkan A.Ö. yönetimindeki 22 FF 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki, 34 JP 9250, 34 CVE 326 ve 74 BR 305 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 22 FF 194 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.G. hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, çevredeki işyerlerindeki güvenlik kameralarının kaydettiği kaza hakkında inceleme başlattı.