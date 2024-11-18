Edirne\'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Meydanı'ndan Atatürk Stadı yönüne giden L.C.B. (14) yönetimindeki 22 ADY 784 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen H.Y.'ye (75) çarptı. Devrilip 15 metre sürüklenen motosiklet, park halindeki bir kamyonete çarparak durdu. Kazada, H.Y., sürücü L.C.B. ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.D. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılarda, H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE