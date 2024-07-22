Edirne'de Nehirde Kaybolan İki Çocuğu Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Edirne'de Nehirde Kaybolan İki Çocuğu Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'ne giren iki çocuk gözden kayboldu. Polis, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

22.07.2024 16:49
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Edirne'de Meriç Nehri'nde yüzerken gözden kaybolan iki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İddialara göre; Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Meriç Nehri'ne giren arkadaş grubunda bulunan, 18 yaşından küçük kızın boğulduğunu gören yanındaki 18 yaşından küçük erkek çocuğu nehre girdi. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Nehirde Kaybolan İki Çocuğu Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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