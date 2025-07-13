Edirne\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Susamdere mevkiinde çıkan orman ve anız yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasında kalan Susamdere mevkiinde çıktı. Alevler kısa sürede hem ormanlık alana hem de çevredeki anızlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Malkara Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, çok sayıda kara aracı ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Köylüler de traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar yangın bölgesine su taşırken, bazıları da alevlerin ilerlemesini engellemeye çalıştı.

Yangına müdahale eden köylülerden Cemal Kurnaz, "Traktörlerimizi alıp hemen müdahaleye geldik. Yangın bir anda büyüdü, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık ama yangın hızla yayıldı. Büyük ihtimalle şişe dibinden çıktı, makinadan denildi ama baktık makinada bir şey yoktu. Her türlü dikkatsizlik yangına sebep oluyor, şişe olsun, izmarit olsun... Müdahale ettik, daha fazla yayılmasını engelledik. Şükür ki burada çok fazla orman yok. Bütün ekip teyakkuz halinde" dedi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor. - EDİRNE