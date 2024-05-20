Edirne'de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı

Edirne'de sosyal medya hesabı üzerinden Hindistan uyruklu bir kişiyi iş vaadiyle kandırarak kaçıran 3'ü Pakistanlı toplam 4 şüpheli tutuklandı. Hindistan vatandaşı işkenceye maruz kaldıktan sonra kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.05.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de sosyal medya hesabı üzerinden Hindistan uyruklu kişiyi iş vaadiyle kandırarak kaçıran 3'ü Pakistanlı toplam 4 şüpheli tutuklandı. Eve hapsedilen ve işkenceye maruz kalan Hindistan vatandaşı ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye iş bulup çalışmak için gelen Hindistan uyruklu A.K.R., 3 Pakistan uyruklu şüpheli şahıs tarafından iş vermek vaadiyle kandırıldı. 3 Pakistan uyruklu şüpheli İstanbul'da bulunan Hindistan vatandaşı A.K.R'yi iş vermek vaadiyle kandırarak Edirne'ye gelmesini istedi.

Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R., sosyal medya hesabı üzerinden ulaştığı 3 Pakistanlı şüpheli tarafından kaçırılarak alıkonuldu. Daha sonra Pakistanlı şüpheliler, Hindistan vatandaşı A.K.R'ye işkence yaparak görüntü kaydı aldı. Kaydettikleri görüntüleri ise ailesine göndererek 500 bin Rupi fidye istedi. Hindistan'da bulunan mağdur A.K.R'nin ailesi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne oğullarının kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Harekete geçen polis ekipleri, kaçırılan Hindistanlı A.K.R'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir eve hapsedildiğini tespit etti. Eve yapılan operasyonda 3 Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, fidye karşılığında eve hapsedilen ve işkenceye maruz kalan Hindistan vatandaşı A.K.R. ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 3'ü Pakistan uyruklu ve evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. ile birlikte toplam 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur Hindistan vatandaşı A.K.R. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Hindistan, Pakistan, Edirne, İnsan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından “Benim için dua edin“ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından "Benim için dua edin" paylaşımı
00:12 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopteri düştü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri düştü
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
00:09 Tahran’da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 02:33:02. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement