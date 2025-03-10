Edirne'de Parkta Bir Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Edirne'de Parkta Bir Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Edirne\'de Parkta Bir Yaşlı Adam Ölü Bulundu

69 yaşındaki Önder Gündüz, Keşan'daki parkta ölü olarak bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.03.2025 15:20
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki 69 yaşındaki Önder Gündüz, gittiği parkta ölü olarak bulundu.

Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'neki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi parkına yürüyüş yapmak için giden bir kişi, hareketsiz olarak çimenlerin üzerinde yatan Önder Gündüz'ü (69) fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Önder Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin, parkın yanında bulunan inşaat halindeki bir binada kaldığını öğrendiği Gündüz'ün cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hayatını kaybeden Önder Gündüz'ün, İpsala'ya bağlı Pazardere köyünde ikamet ettiği ve zaman zaman Keşan'a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Parkta Bir Yaşlı Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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