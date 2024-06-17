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Edirne'de sahil şeridinde düzensiz göçmen denetimi

EDİRNE - Edirne İl Göç İdaresi ve Jandarma ekipleri tarafından deniz sahil bölgelerinde denetimler artırıldı.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı mobil ve jandarma ekipleri, Erikli Sahil bölgesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yaz sezonu boyunca yoğun misafir akını ile karşı karşıya kalan Keşan ve Enez ilçelerine yönelik Göç İdaresi ve jandarma birimleri tarafından denetim programları yapıldı. Denetimlerin şok ve sabit uygulama noktalarında 24 saat esaslı olarak devam edeceği belirtildi.