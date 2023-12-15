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Edirne'de şok asayiş uygulaması - Son Dakika
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Edirne'de şok asayiş uygulaması

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Hayrabolu Caddesi'nde yapılan şok asayiş uygulamasında araçlar durdurularak GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamaya tüm emniyet birimleri katıldı.

15.12.2023 - 12:22,  Güncelleme: 12:25
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Uzunköprü'de asayiş uygulamaları

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin en işlek noktalarından Hayrabolu Caddesi'nde 3 ekip, 10 polis memurunun katılımıyla 'Şok Asayiş Uygulaması' yapıldı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasında araçlar tek tek durdurularak genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, emniyet müdürlüğünün tüm birimleri katılım sağladı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Hayrabolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler bölgede kuş uçurtmadı. Araçlarda sürücü ve yolcu olarak bulunan şahısların kimlik kontrolü yapıldı, bagajlar ve araçların içi de kontrol edildi. Geniş katılımlı gerçekleştirilen uygulamalarda şehrin çeşitli noktalarında da aynı anda denetim yapıldı. Halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için gerekli denetim ve uygulamaların sık sık yapılacağı belirtildi.

Edirne\'de şok asayiş uygulaması
Kaynak: İHA
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Uzunköprü, Edirne, Güvenlik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de şok asayiş uygulaması - Son Dakika


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