Edirne'de Sollama Yapan Otomobile Çarpan Kamyon Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Sollama Yapan Otomobile Çarpan Kamyon Sürücüsü Kaçtı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sollama yapan otomobile çarpan kamyon sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Kazada iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpıp kaçan kamyonun sürücüsünün tespiti için çalışmalar devam ediyor.

04.06.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında sollama yapan otomobile çarpan kamyon sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Keşan istikametine seyir halinde olan Erkan Sepetçi idaresindeki 34 LLF 99 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirdiği esnada, arkasında seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Sepetçi'nin kontrolündeki otomobile çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki yolculardan Tevfik Sepetçi ve Şenol Sepetçi yaralandı. Otomobil sürücüsü Erkan Sepetçi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatırken, çarpıp kaçan kamyonun sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı.

Kaza esnasında yaşadığı panik sebebiyle çarpıp kaçan kamyonun plakasını alamadığını belirten otomobil sürücüsü Erkan Sepetçi, "Yol boştu, sollama yapıyordum. Önümdeki kamyon direksiyonu birden üzerime kırdı. Ben de olayın paniği ile kimseye bir şey olmasın diye bakarken, aracın plakasını almayı unuttum. Yol boştu öyle niye direksiyonu birden kırdı anlamadım. Babamın galiba kolu kırıldı, onu da hastaneye götürdüler" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uzunköprü, İnceleme, trafik, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Sollama Yapan Otomobile Çarpan Kamyon Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
13:26 Savaşta en ölümcül gün Rusya 24 saat içinde 1200’den fazla askerini kaybetti Savaşta en ölümcül gün! Rusya 24 saat içinde 1200'den fazla askerini kaybetti
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:17:01. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Sollama Yapan Otomobile Çarpan Kamyon Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement