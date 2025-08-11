Edirne\'de Tırda 692 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Sahasında boya yüklü bir tırda 692 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen baskında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule Gümrük Sahasında 4 Ağustos 2025 günü Türkiye'ye giriş yapmak isteyen boya yüklü bir tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramalarda, 20 kilogramlık teneke kutular içerisine gizlenmiş toplam 692 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tır kontrollü şekilde takibe alınarak alıcıların ve organizatörlerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Takip sonucunda tırın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir iş yerine girdiği tespit edildi.

İş yerinde yapılan baskında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 18 cep telefonu ve sim kart, 7 tabanca, mermiler, 1 çelik yelek, psikotrop ilaçlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili tahkikatın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü bildirildi. - EDİRNE