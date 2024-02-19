Edirne'de tırın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de tırın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısında yapılan aramada, şüpheli bir tırın yakıt deposunun gizli bölmesinde toplam 20 kilo 117 gram uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 16 kilo 550 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk yer alıyor. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

19.02.2024 20:40  Güncelleme: 20:41
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Tırın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu yakalandı

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısında gizli bölüme saklanmış halde toplam 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurtdışından gelen şüpheli bir tırda dedektör köpeği destekli arama yapıldı.

Yapılan aramada yakıt deposunun gizli bölmesinde 33 paket içerisinde 16 kilo 550 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk olmak üzere toplamda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

Edirne\'de tırın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de tırın yakıt deposunda 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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